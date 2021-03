Basket femminile la C rosa partirà con un girone unico a 9 squadre 

Basket femminile nuove importanti dalla Fip Lombardia anche per tre squadre nostrane.

Arrivano notizie importanti per il campionato di serie C di basket femminile lombardo. Il Comitato Fip della Lombardia ha fatto sapere che il campionato dovrebbe partite ad aprile con un girone unico a nove squadre, quelle cipè che dopo il primo sondaggio avevano dato la loro disponibilità a partecipare e che ora dovranno dare conferma in Fip entro il 30 marzo per poi definire il calendario. Ricordiamo che tra le nove società su 28 che avevano dato la loro disponibilità al campionato ci sono anche le tre lariane: il Basket Como di coach Alessio Crugnola, il Btf Cantù di coach Fabrizio Molteni e la Nonna Papera Mariano Comense di coach Dionigi Cappelletti anche se quest’ultimo ha annunciato che la sua squadra ha sospeso gli allenamenti fino a Pasqua per l’emergenza e non parteciperà a un campionato itinerante in giro per la regione. Bisognerà capire quindi se Marino confermerà la sua iscrizione e parteciperà al campionato o si ritirerà.

Le nove squadre che dovrebbe partecipare al campionato Serie C Femminile 2020/21

– BASKET COMO

– BASKET CORSICO ARCADIS

– ISOTEC GALLARATE

– POL. ARDOR BOLLATE

– GELATERIA NONNA PAPERA MARIANO

– BK TEAM FEMM.92 CANTU’

– HUPAC PRO PATRIA

– HERE YOU CAN PAVIA

– BASKET PARCO NORD