Basket femminile la canturina Bea Del Pero con Schio ha vinto il derby brianzolo contro Sofia Frustaci

Opening day del masimo campionato donne

Basket femminile nel weekend si è giocato il 1° turno di serie A1 con alcune cestiste nostrane in campo.

Basket femminile esordio dilagante della Limonta Costa Masnaga di Laura Sprefico e le altre lariane, ko invece il Broni della canturina Nasraoui

Il massimo campionato di basket femminile nel weekend ha giocato il suo Opening day con il 1° turno di serie A1 che ha visto protagoniste anche alcune cestiste lariane. Nel match d'esordio di venerdì il Broni dell'ex Comense Elena Bestagno e della nuova arrivata la canturina Meriem Nasraoui si è arreso con onore alle campionesse d'Italia di Venezia per 70-61. Sabato invece all'insegna della Limonta Costa Masnaga della comasca Giorgia Balossi, della brianzola Allevi e dell'assese Laura Spreafico che pur non giocando per infortinio ha visto vincere le sue compagne largamente contro Sassari- Ieri invece la canturina Beatrice Del Pero con Schio ha vinto il derby brianzolo con la lariana ex compagna di squadra Sofia Frustaci ora in maglia Lucca.

Risultati del 1° turno di Serie A1 femminile

Venerdì 1 ottobre ore 17 Venezia-Broni 70-61, Virtus Bologna-San Martino di Lupari 73-72; sabato 2 ore 15.45 Sassari-Limonta Costa Masnaga 56-83, Campobasso-Empoli68-49; domenica 3 Ragusa Geas Sesto 75-43, Schio-Lucca 68-46, Moncalieri-Faenza 58-52.

Classifica Serie A1 femminile

Venezia, Bologna, Schio, Limonta Costa Masnaga, Ragusa, Campobasso, Moncalieri 2; Broni, Lucca, Empoli, San Martino di Lupari, Sassari, Geas Sesto, Faenza 0.

Programma del 2° turno di Serie A1 femminile

Domenica 10 ottobre ore 17 Lucca-Venezia; ore 18 Limonta Costa-Campobasso, Empoli-Bologna, Broni-Ragusa, Geas-Faenza, Moncalieri-Schio; ore 19 San Martino di Lupari-Sassari.