Basket femminile la canturina Bea Del Pero con Schio stasera va all'assalto dello scudetto

Pallacanestro rosa news

Il basket femminile italiano potrebbe assegnare già questa sera lo scudetto di serie A1 2021/22. La Famila Schio della canturina Beatrice Del Pero infatti ha vinto le prime due gare casalinghe della serie contro la Virtus Segafredo Bologna e stasera potrebbe chiudere i conti in gara3 che si gioca in terra felsinea. La terza sfida infatti è in programma oggi alle ore 20.30 al PalaDozza di Bologna dove Del Pero e compagne proveranno a calare il tris che varrebbe il tricolore. Per Bea Del Pero si tratterebbe del primo scudetto in serie A1 che seguirebbe la Coppa Italia e la Supercoppa italiana vinte già quest'anno con la Famila per un triplete da sogno.

Questo il programma completo delle partite scudetto

GARA 1 - Giovedì 28 aprile - PalaRomare Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 83-73

GARA 2 - Sabato 30 aprile - PalaRomare Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 78-51

GARA 3 - Martedì 3 maggio - PalaDozza

• ore 20:30 -Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio

GARA 4 (eventuale) - Giovedì 5 maggio - PalaDozza

• ore 20:30 -Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio

GARA 5 (eventuale) - Domenica 8 maggio - PalaRomare

• ore 18:00 - Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna

Per tutte le partite, riprese e streaming in chiaro e in diretta su LBFTV.it e su LBF TV - Canale 411 del digitale terrestre.