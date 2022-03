Basket femminile la canturina Bea Del Pero: "Dopo il ko in Europa ora voglio Coppa Italia e scudetto"

pallacanestro donne news

Basket femminile quattro chiacchere con la giovane cestista brianzola protagonista con Schio.

Basket femminile "La recente eliminazione dal massimo torneo continentale è stato un brutto colpo ma ora guardiamo agli altri obiettivi"

Entra nel vivo la stagione del basket femminile in Italia e in Europa. Lo sa bene la giovane cestista canturina Beatrice Del Pero che sta vivendo da protagonista la sua prima stagione con la maglia gloriosa e pesante, della blasonata Famila Schio prima in classifica nel campionato di seria A1 italiano e alla vigilia delle Final Eight di Coppa Italia. L'esaltante stagione di Bea però nei giorni scorsi ha conosciuto un momento di cocente delusione: l'eliminazione a un passo dalle final four di Eurolega, la massima competizione continentale. La Famila Schio infatti è stata battuta alla terza e decisiva partita nei quarti di finale sul campo dell'USK Praga per 90-77 e ha dovuto dire addio alle ambite finali. «Inutile negarlo - dice Del Pero - è stato davvero una brutto colpo per tutti noi questa eliminazione. Praga ha avuto qualcosina in più nella terza partita ma noi ci credevamo e pensavamo di meritarci queste finali. Volevamo riportare Schio alle final four di Eurolega dopo tanti anni e invece abbiamo dovuto incassare questa amarezza. C’è voluto un po' di tempo e qualche giorno per riprenderci ma ora dobbiamo e vogliamo guardare avanti perché abbiamo altre importanti competizioni che ci vedono protagoniste. In campionato siamo prime e vogliamo arrivare alla finale scudetto ma prima c’è anche la Coppa Italia da giocare in questo weekend a San Martino di Lupari. Un obiettivo a cui teniamo molto e in cui vogliamo fare più strada possibile. Ecco perché dobbiamo reagire subito c'è un trofeo a cui puntare e provare ad alzare. Poi ad inizio aprile sarà subito tempo di playoff in campionato per provare a vincere lo scudetto». Beatrice è giovane ma ha le idee chiare all'indomani dall'eliminazione in Eurolega, un palcoscenico speciale che ha calcato per la prima volta in carriera: "L'esperienza in Eurolega è stato un sogno per me come per ogni giocatrice. E' il massimo potersi confrontare con il livello più alto nel panorama cestistico e provare a giocare contro tante campionesse americane ed europee. Spero sia solo l'inizio di molte altre tappe importanti nella mia carriera". Ora però Bea è pronta per nuove sfide nel panorama nazionale dalla Cappa Italia in questo weekend ai playoff in campionato ad inizio aprile.

Questo il programma delle final eight di Coppa Italia A1 femminile

Quarti di finale

Giovedì 24 marzo ore 18 Ragusa-Lucca, ore 20.45 Schio-S. Martino di Lupari

Venerdì 25 marzo ore 18 Venezia-Geas Sesto, ore 20.45 Bologna-Campobasso

Semifinale

Sabato 26 marzo dalle ore 18 le due semifinali

Finalissima

Domenica 27 marzo ore 18

Classifica attuale del campionato di serie A1

Famila Schio 40; Bologna 36; Lucca 34; Venezia 30; Ragusa 28; Campobasso 24; San Martino di Lupari 22; Geas Sesto 20; Costa Masnaga 18; Faenza 14; Broni 10; Moncalieri 8; Empoli 6.