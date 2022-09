Basket femminile, la canturina Bea Del Pero e l'Italia U23 stoppate in semifinale dalla Francia

Basket femminile: si è chiusa ieri l'avventura della nazionale 3X3 alle Finals della Nations League.

Basket femminile: a Costanza in Romania la brianzola&C hanno battuto nei quarti la quotata Cina ma poi si sono arrese alle transalpine

L'avventura della nazionale italiana di basket femminile Under23 impegnata alle Finals della Nations League di Costanza in Romania è stata stoppata in semifinale. Il quartetto azzurro in cui ha fatto parte anche la cestista canturina Beatrice Del Pero dopo aver superato la prima fase al secondo posto nel girone A e battuto nei quarti la fortissima Cina per 18-8, ieri si è dovuta arrendere in semifinale contro la Francia under21 che si è imposta per 21-12. Ora le transalpine per il titolo in finale giocheranno un derby contro la Francia Under23. Per Del Pero e compagne comunque un torneo più che positivo coronato con il successo ottenuto ieri contro la quotata Cina.

Tutti i risultati azzurri

La prima fase

Italia-Egitto 19-15 (Del pero 5)

Francia-Italia 21-15 (Del Pero 4)

Quarto di Finale

Italia-Cina 18-8 (Del Pero 6)

Semifinale

Italia-Francia Under21 12-21 (Del Pero 3)

Il quertetto azzurro

Giulia Bongiorno (2000, 1.77, New Berry Wolves)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78, FuturVirtus Bologna)

Sara Madera (2000, 1.90, Reyer Venezia Mestre)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78, Castelnuovo Scrivia)

Staff

Allenatore: Lorenza Arnetoli

Medico: Ennio Favara

Fisioterapista: Davide Becchio

Team Manager: Maria Cristina Curcio