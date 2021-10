Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero ancora vincente con Schio a Moncalieri

pallacanestro donne serie A1

Basket femminile sconfitta all'overtime Costa Masnaga con a segno Balossi e Allievi, ko anche Lucca di Frustaci

Si è giocato il 2° turno del massimo campionato italiano di Basket femminile che ha visto in campo alcune giocatici lariane. Prima tra tutte la cestista canturina Beatrice Del Pero che ieri è partita in quintetto nella Famila Schio che ha vinto sul campo di Moncalieri per 49 - 73 (14-15, 26-30, 37-57, 49-73). Sconfitta all'overtime per la Limonta Costa Masnaga per mano de La Molisana Magnolia Campobasso passata per 93 - 98 (23-17, 41-37, 66-60, 83-83, 93-98. Nella Limonta ancora assente l'assese Laura Spreafico mentre a segno la comasca Giorgia Balossi (2 punti) e la brianzola Allievi partita in quintetto e autrice di 3 punti. A segno anche l'ex Vertematese Sofia Frustaci che ha segnato 2 punti con Lucca ma ha perso in casa contro la tricolore Venezia per 87-93. Ko a domicilio anche Broni della marianese Meriem Nasraoui battuta dalla quotata Ragusa per 52-78.

I risultati del 2° turno di serie A1

Domenica 10 ottobre

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Umana Reyer Venezia 87 - 93

Limonta Costa Masnaga - La Molisana Magnolia Campobasso 93 - 98 d1ts

USE Scotti Rosa Empoli - Virtus Segafredo Bologna 44 - 56

Costruzioni Italia Broni - Passalacqua Ragusa 52 - 78

Akronos Moncalieri - Famila Wuber Schio 49 - 73

Allianz Geas Sesto San Giovanni - E-Work Faenza 75 - 56

Fila San Martino di Lupari - Dinamo Sassari 97 - 72

CLASSIFICA

Passalacqua Ragusa 4, Famila Wuber Schio 4, La Molisana Magnolia Campobasso 4, Umana Reyer Venezia 4, Virtus Segafredo Bologna 4, Fila San Martino di Lupari 2, Limonta Costa Masnaga 2, Allianz Geas Sesto San Giovanni 2, Akronos Moncalieri 2, E-Work Faenza 0, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 0, USE Scotti Rosa Empoli 0, Costruzioni Italia Broni 0, Dinamo Sassari 0

Programma del 3° turno di serie A1

Sabato 16 ottobre Faenza-Broni ore 20.30; domenica 17 ore 18 Ragusa-Costa Masnaga, Bologna-Campobasso, Sassari-Empoli, Venezia-San Martino di Lupari. Schio-Geas Sesto, Lucca-Moncalieri.