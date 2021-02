Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero carica la Limonta e aspetta l’ax Battipaglia

Basket femminile vigilia del 19° turno del campionato italiano di serie A1 donne.

Basket femminile match molto delicato in programma domani, sabato 13 a Costa Mansga alle ore 18

Dopo la sosta per gli impegni della nazionale è pronto a tornare in campo il massimo campionato italiano di basket femminile e anche la Limonta Costa Masnaga della capitana canturina Beatrice Del Pero. Proprio il team biancorosso aprirà il 19° turno stagionale sabato 13 febbraio ospitando il fanalino di coda Battipaglia in un match molto delicato per la classifica. Dopo aver salutato a Empoli, ormai due settimane fa, il primo successo del 2021, la Limonta vuole ora dare continuità come sottolinea la sua capitana Del Pero che vivrà questa partita da ex visto che a Battipaglia ha giocato nel recente passato.

“La vittoria di Empoli – dice Bea- è arrivata grazie a un grande lavoro di squadra, soprattutto in difesa dove siamo state perfette nonostante il gap fisico che avevamo. Ora arriva la sfida contro Battipaglia che sarà una partita molto importante per la classifica: loro hanno trovato una vittoria fondamentale, la prima stagionale, proprio nell’ultimo turno, che sicuramente ha dato energia e inoltre sarà una gara diversa da quella dell’andata quando loro avevano fuori due straniere e un’italiana importante. Sono sicura che sarà una bellissima gara quella di sabato in casa nostra, che dobbiamo giocare con grande intensità”.

Questa la designazione arbitrale di Limonta Costa Masnaga-O.ME.P.S. BricUp Battipaglia (13/02/2021,ore 18:00): MARTELLOSIO MATTIA EUGENIO, DI MARCO REBECCA, MIGNOGNA CRISTINA.

Il turno settimanale non sarà completo visto che è stata rinvita Ragusa-Broni.

Il cartellone del 19° turno, 6° di ritorno di A1

Sabato 13 febbraio ore 18 Costa-Battipaglia, domenica 14 Venezia-San Martino, Geas-Vigarano, Campobasso-Sassari, Lucca -Empoli, lunedì 15 Bologna-Schio. Rinviata Ragusa-Broni.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 36, Schio* 32; Virtus Bologna*, Ragusa* 28, Geas Sest0 24; San Martino di Lupari*, Empoli *18; Limonta Costa Masnaga 16; Campobasso** 12; Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano**, Battipaglia*** 2. (*una gara in meno).