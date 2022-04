Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero con Schio oggi apre la finale scudetto

News dal massimo campionato rosa

Basket femminile al via oggi l'atto conclusivo del massimo campionato italiano di serie A1 donne.

Basket femminile la brianzola con la Famila ospita alle ore 20 gara 1 della serie tricolore contro la Virtus Segafredo Bologna

Il basket femminile italiano è arrivato all'atto conclusivo che assegna il tricolore. Oggi infatti si apre la finale scudetto che decreterà la squadra campione d'Italia 2021/22. La sfida si gioca al meglio delle cinque partite e vedrà il fattore campo a favore della Famila Schio della canturina Beatrice Del Pero che dopo aver chiuso la regular season al primo posto ha eliminato Ragusa in semifinale in rimonta per 2-1 e che oggi sfida la Virtus Segafredo Bologna che invece un po' a sorpresa ha fatto fuori Venezia sempre per 2-1. La serie scudetto si giocherà come detto al meglio delle cinque partite: gara 1 stasera 28 aprile alle ore 20 a Schio così come gara 2 sabato 30. Per gara 3 ed eventuale gara4 si andrà al Paladozza di Bologna martedì 3 maggio e giovedì 5 maggio sempre alle 20.30. Se fosse necessaria la bella gara 5 allor si tornerà a Schio domenica 8 maggio alle ore 18. Per la giovane Bea Del Pero si tratta della prima finale scudetto in carriera.

Questo il programma completo delle partite scudetto

GARA 1 - Giovedì 28 aprile - PalaRomare

• ore 20:00 - Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna

GARA 2 - Sabato 30 aprile - PalaRomare

• ore 20:00 -Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna

GARA 3 - Martedì 3 maggio - PalaDozza

• ore 20:30 -Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio

GARA 4 (eventuale) - Giovedì 5 maggio - PalaDozza

• ore 20:30 -Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio

GARA 5 (eventuale) - Domenica 8 maggio - PalaRomare

• ore 18:00 - Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna

Per tutte le partite, riprese e streaming in chiaro e in diretta su LBFTV.it e su LBF TV - Canale 411 del digitale terrestre.