Basket femminile novità azzurre importanti in vista della FIBA 3x3 Nations League Final.

Basket femminile: la canturina Beatrice Del Pero convocata per il nuovo raduno dell'Italia 3X3 Under23

Ancora buone nuove tinte d'azzurro per il basket femminile nostrano. La cestista canturina Beatrice Del Pero, da questa estate in forza alla FuturVirtus Bologna, è stata convocata dal Settore Squadre Nazionali 3x3 per il raduno della Nazionale Under 23 Femminile in occasione della FIBA 3x3 Nations League Final, in programma a Costanta (Romania) dall’11 al 17 settembre 2022. Ricordiamo che Bea Del Pero questa estate ha già vinto il bronzo ai Giochi del Mediterraneo proprio nel Torneo 3X3 con l'Italia Under23. A disposizione un'altra cestista brianzola Sofia Frustaci in forza a Lucca.

Queste le azzurre convocate

Bocola Giorgia (2000, 179, Pall. Vigarano 2008)-

Bongiorno Giulia (2000, 177, New Berry Wolves)

Del Pero Beatrice (1999, 178, FuturVirtus)

Madera Sara (2000, 190, Reyer Venezia Mestre)

Mattera Caterina (2001, 185, Broni 2022)

Smorto Giovanna Elena (1999, 178, BC Castelnuovo Scrivia)

A disposizione: Frustaci Sofia (2001, 183, Basket Femminile Le Mura Lucca)

Soltanto 4 delle giocatrici convocate parteciperanno alla FIBA 3x3 Nations League Final

Squadre partecipanti alla FIBA 3x3 Nations League Final

ITALIA U23, ROMANIA U23, UNGHERIA U23, LITUANIA U21, LITUANIA U23, CINA U23, GIAPPONE U21, KENYA U23, EGITTO U23, FRANCIA U21, FRANCIA U23, USA U23

Programma Azzurro

11 settembre Raduno a Roma

12 settembre Trasferimento a Costanta

14-16 settembre

FIBA 3x3 Nations League Final mondiale

City Parl Mall, Bd. Alexandru Lapusneanu n°116C Costanta 900419