Basket femminile: si è chiusa ieri la finale scudetto del massimo campionato italiano donne.

Basket femminile: la canturina Beatrice Del Pero dice addio al sogno tricolore

Il basket femminile italiano ha assegnato ieri sera lo scudetto 2022/23. Ancora una volta esattamente come lo scorso anno e per la 12esima volta nella sua storia a vincere il tricolore è stata la Famila Schio che ieri ha vinto anche gara 2 della finalissima superando sul campo amico la Virtus Segafredo Bologna della cestista canturina Beatrice Del Pero con il punteggio di 84-79. In virtù del successo già centrato in gara 1 al Paladozza di Bologna per 84-86, Schio ieri ha così chiuso la serie tricolore sul 2-0 fregiandosi così di un nuovo tricolore della sua gloriosa storia. Amaro in bocca invece per la brianzola Del Pero che ha visto svanire il sogno scudetto proprio all'ultima curva dopo uno splendido cammino che l'ha vista protagonista con la sua Bologna e vincere anche la regular season. Ma non è bastato per cucirsi sulle maglie il triangolino tricolore.

Il tabellino di gara 2 Famila Schio - Virtus Segafredo Bologna 84 - 79 (2-0) Parziali: 23-19, 46-41, 62-60. Schio: Mabrey 37, Bestagno 8, Mestdagh, Sottana, Verona 17, Howard 14, Sventoraite 2, Crippa, Keys 6, Penna. All. Dikaioulakos. Virtus Bologna: Del Pero, Pasa, Rupert 14, Barberis, Dojkic 18, Andrè 8, Zandalasini 12, Orsili ne, Parker 14, Laksa 13, Cinili ne. All Ticchi.