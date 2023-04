Basket femminile: si va verso l'atto conclusivo del massimo campionato di serie A1 donne.

Basket femminile: la canturina Beatrice Del Pero è in finale scudetto con la sua Virtus Bologna

Il basket femminile italiano conosce già il nome di una delle due finaliste per lo scudetto di serie A1 2022/23. Si tratta della Virtus Segafredo Bologna della cestista canturina Beatrice Del Pero che ha staccato il biglietto per l'atto conclusivo per il tricolore andando a vincere la gara 2 delle semifinale sul campo del Geas Sesto San Giovanni per 67-75.

Ora Del Pero e compagne aspettano di conoscere la sfidante visto che l'altra serie di semifinale è sull'1-1 tra Schio e Venezia: gara 3, la bella decisiva, è in programma domani martedì 25 aprile a Schio. Bologna e Del Pero però sanno già che torneranno in campo sabato 29 aprile per aprire la finale tricolore in casa contro la vincente di Schio-Venezia.

Gara 2 in trasferta il 2 maggio, gara 3 a Bologna il 5 maggio.

Programma delle semifinali scudetto

Gara1

Martedì 18 Virtus Bologna-Geas Sesto 64-49

Mercoledì 19 ore 20 Schio-Venezia 63-59

Gara 2

Sabato 22 ore 19.30 Venezia-Schio 76-51 (1-1), ore 20.30 Geas Sesto-Bologna 67-75 (0-2)

Gara 3 (eventuali)

Martedì 25 aprile

Schio-Venezia