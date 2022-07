Basket femminile, la canturina Beatrice Del Pero e l'Italia 3X3 si fermano in semifinale al torneo di Vienna

Basket femminile: per la cestista brianzola prosegue l'estate in nazionale e in giro per l'Europa.

Basket femminile: oggi trasferimento a Praga dove dal 29 al 30 luglio le azzurre giocheranno un'altra tappa delle Women’s Series

Si è fermato in semifinale il cammino della nazionale italiana di basket femminile Open 3X3 al Torneo di Vienna. Tra le azzurre in campo anche la cestista canturina Beatrice Del Pero che dopo una buona prima fase ha vinto il quarto di finale contro l'Austria U23 nettamente per poi arrendersi però in semifinale per mano dell'Ungheria che si è imposta all'overtime.

Risultati prima fase

Italia-Austria 20-14

Italia-Ungheria Under 23 16-20

Italia-Ungheria 21-15

Quarto di finale

Italia-Austria U23 22-8

Semifinale

Italia-Ungheria 13-15 OT

Ora la nazionale italiana di 3x3 si traferisce a Praga dove dal 29 al 30 luglio giocherà un’altra tappa delle Women’s Series. Oltre all’Italia, parteciperanno al torneo anche Austria, Cina, Rep. Ceca, Dusseldorf Zoos (Ger), Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Ulaaanbaatar Amazons (Mongolia).

Il Programma azzurro

venerdì 29 luglio

Ore 11.00 Italia-Spagna

Ore 14.40 Italia-Dusseldorf

sabato 30 luglio

Quarti di finale, Semifinali e Finali

domenica 31 luglio

Rientro in Italia

Le Azzurre convocate

Beatrice Barberis (1995, 178)

Debora Carangelo (1992, 168)

Raelin D’Alie (1987, 160)

Beatrice Del Pero (1999, 178)

Sara Madera (2000, 190)

Stefania Trimboli (1996, 175)