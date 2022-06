Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero lascia Schio e firma per la Virtus Bologna

Basket femminile clamoroso colpo di mercato in serie A1 per la giovane cestista brianzola.

Basket femminile Bea, dopo aver vinto tutto con la Famila, ha accettato la proposta dell'ambizioso club felsineo e ora continua i suoi impegni azzurri

Ultima ora di mercato per il basket femminile di serie A1. Una vera bomba di mercato che parla brianzolo. Già perchè la protagonista è la guardia canturina Beatrice Del Pero che dopo aver vinto nell'ultima stagione con la maglia della Famila Schio Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, in queste ore ha firmato con la Virtus Segafredo Bologna. Proprio la società felsinea ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la cestista canturina classe 1999.

Questo il comunicato ufficiale del club bolognese

Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con Beatrice Del Pero.

Del Pero è nata a Cantù il 17 aprile 1999. Guardia di 180cm, si forma cestisticamente a Costa Masnaga: con la Limonta, infatti, dal 2014 al 2018 ha giocato prima in serie B e poi in A2. Il suo esordio in Serie A, però, avviene con la maglia di Battipaglia prima e Torino poi. Successivamente il suo ritorno a Costa Masnaga nella stagione 2020/2021, dove gioca una stagione da protagonista, oltretutto con i gradi di capitano. Nella scorsa stagione il passaggio a Schio, con cui vince lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Con la maglia della Nazionale italiana ha vinto nel 2019 l’Europeo Under 20.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Beatrice Del Pero nella grande famiglia bianconera.

Ricordiamo che in questi giorni Del Pero è impegnata con la nazionale italiana femminile al FIBA 3x3 Nations League in Israele. Poi la Nazionale 3x3 U23 continuerà con un torneo amichevole in Francia a metà giugno, poi i Giochi del Mediterraneo in Algeria, una Tappa della Nations League a fine agosto e poi le Finali della Nations League a metà settembre in Romania.