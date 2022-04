Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero oggi può staccare il biglietto per la semifinale scudetto

pallacanestro rosa news

Basket femminile questa sera si giocano le gare di ritorno dei quarti dei playoff di serie A1 donne.

Basket femminile in corsa anche Frustaci con la sua Lucca, missione impossibile per l'assese Spreafico e la sua Costa Masnaga a Bologna

Venerdì Santo speciale per il basket femminile italiano. Oggi infatti vanno in scena le gare di ritorno dei quarti di finale playoff del massimo campionato italiano in rosa. Solo una formalità il return match che attende oggi tra le mura amiche la Famila Schio della cestista canturina Beatrice Del Pero che dopo il grande successo di gara1, questa sera vuole chiudere i conti con San Martino di Lupari e volare in semifinale scudetto. Obiettivo questo nel mirino anche di Lucca della brianzola Sofia Frustaci che però oggi in casa deve ribaltare il -12 subito nella gara d'andata contro Ragusa e non si annuncia un'impresa semplice. Missione quasi impossibile invece per la Limonta Costa Masnaga dell'assese Laura Spreafico che dopo aver incassato il -36 in casa contro Bologna oggi è attesa da una gara 2 già segnata che probabilmente chiuderà la sua buonissima stagione. Ad aprire il tabellone dei quarti sarà alle ore 19.30 il return match di Venezia-Campobasso.

QUARTI DI FINALE - GARE DI RITORNO

Oggi venerdì 15 aprile 2022

Ore 19.30 Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso: ore 20.30 Famila Wuber Schio - Fila San Martino, Gesso Gas&Luce Lucca - Passalacqua Ragusa, Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga.

I risultati di gara 1 dei quarti di finale playoff

Martedì 12 aprile 2022

Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 56 - 86

Passalacqua Ragusa - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 75 - 63

La Molisana Magnolia Campobasso - Umana Reyer Venezia 71 - 75

Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna 60 - 96