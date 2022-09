Basket femminile: ieri sera ad Alghero è stata assegnata la Supercoppa Italiana vinta da Schio.

Basket femminile: la canturina Beatrice Del Pero si arrende in finale al suo passato

Il basket femminile italiano ieri ad Alghero ha assegnato il primo trofeo stagionale, la Supercoppa, che è stata alzata dalla squadra campione in carica la Famila Schio. Il team veneto infatti ha regolato in finalissima la Virtus Segafredo Bologna con un netto 86-58. Niente da fare quindi per la cestista canturina Beatrice Del Pero che, passata questa estate nelle file della Virtus Bologna sognava il suo primo alloro con la sua nuova maglia ed invece si è dovuta arrendere al suo passato e alle sue ex compagne di Schio con cui nella passata stagione aveva vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Ora l'attenzione si sposta sul campionato di serie A1 che scatterà nel weekend.

SEMIFINALI Supercoppa Italiana - Martedì 27 settembre 2022

Famila Wuber Schio - Gesam Gas&Luce Lucca 81-72 (23-20, 42-40, 67-52)

Virtus Segafredo Bologna - Passalacqua Ragusa 99-62 (26-18, 48-35, 75-46)

FINALE Supercoppa Italiana - Mercoledì 28 settembre 2022

ore 18:00 - Famila Schio 1 - Virtus Segafredo Bologna 86 - 58

(23-11, 47-20, 69-46, 86-58)

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 3 (1/1 da 2), Mestdagh 5 (1/1, 1/2), Sottana 13 (1/1, 3/5), Verona* 16 (3/9, 3/5), Crippa*, Christinaki 8 (4/4, 0/1), Keys 8 (2/4, 0/1), Penna* 5 (2/4, 0/1), Zahui Bazoukou* 7 (0/2, 2/6), Ndour Gueye* 21 (8/13, 0/1). All. Dikaioulakos.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa 8 (0/3, 2/4), Barberis NE, Dojkic* 10 (0/4, 1/1), Andre' 2 (1/5 da 2), Zandalasini* 7 (2/7, 1/6), Orsili 2 (0/2, 0/2), Parker* 18 (5/13, 0/1), Laksa* 8 (3/8, 0/4), Cinili* 3 (0/1, 1/3). All. Ticchi.