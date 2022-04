Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero subito a segno con Schio e vede la semifinale

pallacanestro rosa risultati

Basket femminile ieri sera sono iniziati i playoff di serie A1 donne con gara 1 dei quarti.

Sono iniziati ieri sera i playoff del campionato di serie A1 di basket femminile italiano. In gara 1 dei quarti di finale subito a segno la corazzata Schio della cestista canturina Beatrice Del Pero che ha sbancato il campo del San Martino di Lupari ipotecando la semifinale. Ko casalingo invece per Costa Masnaga dell'assese Laura Spreafico travolta da Bologna e in pratica quasi eliminata. Stop esterno anche per Lucca della brianzola Sofia Frustaci che si è arresa a Ragusa ma tiene ancora aperto il discorso qualificazione. Le gare 2 infatti si giocheranno già venerdì 15 aprile a campi inversi e definiranno le quattro semifinaliste.

I risultati di gara 1 dei quarti di finale playoff

Martedì 12 aprile 2022

Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 56 - 86

Passalacqua Ragusa - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 75 - 63

La Molisana Magnolia Campobasso - Umana Reyer Venezia 71 - 75

Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna 60 - 96

Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 56 - 86 (21-20, 34-40, 42-65, 56-86)

FAMILA WUBER SCHIO: De Shields* 13 (4/8, 1/3), Del Pero NE, Mestdagh* 12 (3/4, 2/7), Sottana 5 (1/3, 1/3), Gruda* 26 (11/15 da 2), Verona, Crippa 5 (1/3, 1/1), Andre'* 13 (6/12 da 2), Dotto* 8 (3/3, 0/1), Keys 4 (2/6, 0/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Passalacqua Ragusa - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 75 - 63 (14-17, 37-36, 52-52, 75-63)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi NE, Natali* 4 (1/4, 0/1), Dietrick* 10 (1/4, 2/6), Parmesani* 6 (2/4, 0/2), Gianolla 4 (2/4 da 2), Kaczmarczyk* 22 (8/12, 1/3), Miccoli* 10 (4/8 da 2), Valentino NE, Gilli 1 (0/2, 0/2), Frustaci 6 (2/3 da 3). Allenatore: Andreoli



Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna 60 - 96 (19-20, 35-44, 50-65, 60-96)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 16 (2/7, 1/7), Villa 4 (1/1 da 2), Villa* 11 (5/13 da 2), Osazuwa, Caloro 1 (0/1 da 3), Balossi NE, Jablonowski* 15 (3/8, 2/4), Allievi* 10 (3/9, 0/1), Bernardi, Vaughn* 3 (1/5 da 2), Burkholder, Labanca. Allenatore: Seletti.

QUARTI DI FINALE - RITORNO

Venerdì 15 aprile 2022

ore 19.30 Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso: ore 20.30 Famila Wuber Schio - Fila San Martino, Gesso Gas&Luce Lucca - Passalacqua Ragusa, Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga.