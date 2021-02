Basket femminile la canturina Beatrice Del Pero tra le “best 5” dell’ultimo turno di A1

Basket femminile la cestista canturina ha messo a segno ben 10 assist nel weekend scorso.

Basket femminile “Bea” capitana di Costa Masnaga sta preparando il derby di domenica contro Geas Sesto

L’ultima giornata del massimo campionato di basket femminile ha lanciato tra le migliori cinque protagoniste una giocatrice di casa nostra. Si tratta della canturina Beatrice Del Pero, guardia 1999, capitana della Limonta Costa Masnaga decisiva nella vittoria contro Battipaglia non tanto per i punti segnati, solo 3 (rispetto alla sua media stagionale di 10 a partita) ma per il numero incredibile di assist. Bea infatti ne ha messi nel suo score personale ben 10 che confermano la sua buonissima stagione in maglia biancorossa e la lanciano tra le “best5” dell’ultimo turno di A1. Ora Del Pero con la Limonta si sta già preparando per il prossimo impegno, una partita speciale: domenica 21 febbraio infatti Bea e le pantere di Costa sono attese dal derby lombardo sul campo del Geas Sesto San Giovanni per provare ad allungare la serie positiva di due vittorie di fila ma anche vendicare la sconfitta subita nel match d’andata persa in casa per 52-76 lo scorso 2 dicembre. Proprio in vista del derby la Lega ha ufficializzato le designazioni arbitrali: Allianz Geas Sesto San Giovanni-Limonta Costa Masnaga (21/02/2021, ore 18.00) zarà diretta da PELLICANI NICHOLAS, MARZULLI MARCO, SPESSOT MASSIMILIANO.

Il cartellone del 19° turno, 6° di ritorno di A1

Sabato 20 febbraio Sassari-Lucca, San Martino-Ragusa, Vigarano-Battipaglia; domenica 21 ore 18 Geas Sesto-Limonta Costa, Broni-Campobasso, Empoli-Bologna, Schio-Venezia.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 38, Schio* 30; Virtus Bologna*, Ragusa* 28, Geas Sest0 26; Empoli* 20; San Martino di Lupari*, Limonta Costa Masnaga 18; Campobasso** 14; Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano**, Battipaglia*** 2. (*una gara in meno).