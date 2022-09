Basket femminile la canturina Del Dero oggi pomeriggio nei quarti sfida la Cina a Costanza

Basket femminile entrano nel vivo Finals della Nations League di 3X3 in Romania.

Basket femminile ieri le azzurre hanno battuto l'Egitto e perso con la Francia e ora giocano per un posto in semifinale

Alle Finals della Nations League di 3contro in corso di svolgimento a Costanza in Romania la nazionale italiana di basket femminile Under23 ha raggiunto i quarti di finale dove oggi sfida la Cina. Nel quartetto azzurro gioca anche la cestista canturina Beatrice Del Pero che con le altre compagne nella prima giornata di gare giocate ieri ha raccolto una vittoria nel match inaugurale contro l'Egitto per 19-15 e una sconfitta per 21-15 contro la Francia, che così ha chiuso al primo posto il girone A. L'Italia con il 2° posto nel suo girone oggi come detto nei quarti di finale affronterà la Cina alle 16.05 italiane, diretta sul canale YouTube FIBA 3x3.

Tutte le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3x3.

Questi i risultati del girone eliminatorio A

Ieri Italia-Egitto 19-15

Italia: Bongiorno 4, Del Pero 5, Madera 9, Smorto 1

Ieri Francia-Italia 21-15

Italia: Bongiorno 1, Del Pero 4, Madera 8, Smorto 2

Il quartetto azzurro

Giulia Bongiorno (2000, 1.77, New Berry Wolves)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78, FuturVirtus Bologna)

Sara Madera (2000, 1.90, Reyer Venezia Mestre)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78, Castelnuovo Scrivia)