Basket femminile: si gioca questa sera la seconda partita della finale scudetto italiana.

Basket femminile: la canturina Del Pero con Bologna deve sbancare Schio per andare alla bella

Quella di oggi è una giornata che potrebbe essere decisiva per il basket femminile italiano che potrebbe infatti assegnare lo scudetto 2022/23.

Stasera infatti a Schio si gioca gara 2 della finale tricolore che vede avanti 1-0 le padroni di casa della Famila, detentrici del titolo, contro la Virtus Segafredo Bologna in cu milita anche la cestista canturina Beatrice Del Pero. Dopo aver vinto la regular season la felsinee con la brianzola in campo si sono viste strappare il fattore campo perdendo gara 1 in un Paladoozza di Bologna completamente esaurito al termine di una partita emozionante e rocambolesca risolta all'overtime per 84-86.

Ecco allora che questa sera alle ore 20 sul parquet del PalaRomare di Schio la Famila avrà a sua disposizione il primo match ball della serie mentre Beatrice Del Pero e compagne sono già con le spalle al muro e proveranno ad impattare la serie e portarla alla bella decisiva che eventualmente si giocherebbe a Bologna venerdì 5 maggio alle 20.30 sempre al Paladozza.