Basket femminile: importante chiamata azzurra per la giovane cestista brianzola.

Basket femminile: la canturina Del Pero convocata con l'Italia 3X3 Open verso i Mondiali

Buone notizie colorate d'azzurro per il basket femminile comasco. Beatrice Del Pero, la cestista canturina classe 1999 vicecampione italiana con la Virtus Segafredo Bologna è stata convocata per partecipare dal 22 maggio al raduno della Nazionale Italiana Femminile 3×3 Open in preparazione al Campionato Mondiale che si giocherà a Vienna dal 30 maggio al 4 giugno. Bea e le altre azzurre si alleneranno qualche giorno a Roma, nell’impianto della Virtus Roma 1960 e poi si trasferiranno a St. Polten (Austria) per giocare un torneo con Austria, Canada, Egitto, Ungheria, Giappone, Olanda, Romania, Slovacchia, Spagna e USA.

Al Mondiale poi le azzurre dirette da coach Origlio saranno inserite nel girone D con Lituania, Cina, Romania e Israele. Esordio il 31 maggio con le sfide contro Romania (alle 11.25) e Lituania (alle 15), il 2 giugno ultimi impegni della prima fase con Cina (alle 13) e Israele (alle 15). Solo 4 delle giocatrici convocate parteciperanno alla FIBA 3×3 World Cup.

Tutte le partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA 3×3.

Del Pero ricordiamo ha già partecipato ad altre kermesse internazionali del basket 3 contro 3 con la maglia azzurra vincendo anche una medaglia di Bronzo agli ultimi Giochi del Mediterraneo.

La squadra azzurra

BEATRICE DEL PERO 1999 Virtus Bologna

DEBORA CARANGELO 1992 Sassari

CHIARA CONSOLINI 1988 Ragusa

RAELIN D'ALIE 1987 Crema

SARA MADERA 2000 Reyer Venezia

GIUDITTA NICOLODI 1996 Reyer Venezia