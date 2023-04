Basket femminile, la canturina Del Pero e Bologna stasera a Sesto per volare in finale

Basket femminile si giocano oggi le gare 2 delle semifinali tricolori di A1 donne.

Basket femminile la brianzola con la Segafredo comanda la serie 1-0 e può i chiudere i conti con il Geas

Il basket femminile italiano punta i fari questa sera sulle gare di ritorno delle semifinali scudetto del massimo campionato di serie A1. Serata importante anche per la cestista canturina Beatrice Del Pero che con la sua Virtus Segafredo Bologna è di scena a Sesto San Giovanni alle ore 20.30 per affrontare la gara 2 contro il Geas e provare a chiudere la serie. In caso di vittoria infatti Bea e compagne volerebbero in finalissima per il titolo altrimenti sarà necessaria la bella in programma martedì 25 aprile a Bologna. In campo stasera anche gara 2 dell'altra semifinale Venezia-Schio che vede le ospiti avanti 1-0-

Programma delle semifinali scudetto

Gara1

Martedì 18 Virtus Bologna-Geas Sesto 64-49

Mercoledì 19 ore 20 Schio-Venezia 63-59

Gara 2

Sabato 22 ore 19.30 Venezia-Schio, ore 20.30 Geas Sesto-Bologna

Gara 3 (eventuali)

Martedì 25 aprile

Bologna-Geas Sesto, Schio-Venezia