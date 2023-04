Basket femminile: si è aperta ieri sera la semifinale tricolore in serie A1 donne.

Basket femminile: la canturina Del Pero fa 1-0 contro Geas e vede la finale scudetto

E' iniziata con il piede giusto la semifinale scudetto del campionato italiano di serie A1 di basket femminile per la canturina Beatrice Del Pero che ieri sera con la sua Virtus Segafredo Bologna ha vinto in scioltezza gara 1 della serie contro il Geas Sesto San Giovanni battuto con il punteggi di 64-49. Una vittoria meritata e in progressione per la Bea brianzola che ha giocato 13 ' che pur senza segnare ha contribuito al primo punto nella serie per le sue virtussine. Gara 2 si giocherà sabato 22 a Sesto San Giovann mentre l'eventuale bella si giocherà a Bologna il 25 aprile. Oggi intanto si gioca la prima partita dell'altra semifinale Schio-Venezia.

Programma delle semifinali scudetto

Gara1

Martedì 18 Virtus Bologna-Geas Sesto 64-49

Mercoledì 19 ore 20 Schio-Venezia

Gara 2

Sabato 22 ore 19.30 Venezia-Schio, ore 20.30 Geas Sesto-Bologna

Gara 3 (eventuali)

Martedì 25 aprile

Bologna-Geas Sesto, Schio-Venezia