Basket femminile: è iniziata la seconda fase del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile: la canturina Del Pero oggi apre i quarti playoff con Bologna contro Crema

Si è aperta la seconda fase del campionato di serie A1 di basket femminile dove la canturina Beatrice Del Pero da stasera scende in campo con la sua Virtus Segafredo Bologna nel primo turno dei playoff scudetto dall’alto del 1° posto conquistato in regular season mentre la vertematese Sofia Frustaci inizia i playout con Lucca alla ricerca della salvezza. Nel 1° turno dei quarti playoff Del Pero e Bologna giocheranno gara 1 contro Crema stasera 6 aprile in casa alle ore 20, gara 2 a Crema l’11 aprile eventuale gara3 a Bologna il 15 aprile. La vincente giocherà la semifinale scudetto contro la vincente di Sassari-Geas Sesto. Nei playout invece nel 1° turno Frustaci e Lucca giocheranno gara 1 a Moncalieri stasera il 6 aprile alle ore 20.30, gara 2 a Lucca il 10 aprile, eventuale gara 3 a Moncalieri il 14 aprile. La vincente sarà salva.

Cartellone gara 1 quarti playoff

Martedì 4 aprile Schio-Campobasso 85-55, giovedì 8 ore 20 Bologna-Crema; venerdì 7 Venezia-Ragusa, Sassari-Geas Sesto.

Cartellone gara 1 quarti playout

Giovedì 6 aprile ore 20.30 Faenza-Valdarno, Moncalieri-Lucca