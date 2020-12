Basket femminile la canturina Del Pero riporta Costa Masnaga alla vittoria

Basket femminile si è aperto l’11° turno del campionato di A1 donne.

Basket femminile ieri la Limonta ha battuto Campobasso con 21 punti della capitana brianzola

Si è aperto ieri l’11° turno del massimo campionato di basket femminile che ha regalato il sesto successo stagionale alla Limonta Costa Masnaga. Il team biancorosso trascinato dalla capitana canturina Beatrice Del Pero e dalla giovane Matilde Villa ha battuto Campobasso per 75-63 salendo così a quota 12 punti. Le pantere di Costa torneranno in campo sabato 19 dicembre nella difficile trasferta in casa delle campionesse di Schio.

Tabellino Limonta Costa Masnaga – La Molisana Magnolia Campobasso 75-63

(17-17; 45-28; 66-44)



Limonta Costa Masnaga: E. Villa, M. Villa 15, Osazuwa, Del Pero 21, Jablonowski, Spinelli 4, Allievi 7, Labanca ne, Toffali 2, N’Guessan 1, Kovatch 11, Nunn 17 (14 rimbalzi). All. Seletti

La Molisana Magnolia Campobasso: Marangoni 5, Gorini 14, Bonasia 12, Quinonez 7, Sanchez 3, Bove 5, Mancinelli ne, Giardina 15, Egwoh 2, Falbo ne. All. Sabatelli

Ecco il cartellone del 11° turno di A1

Ieri sabato 12 dicembre: Sassari-Broni 61-81, ore 21 Costa Masnaga-Campobasso 75-63; domenica 13 dicembre: Geas-Bologna, Venezia-Empoli, Ragusa-Schio; rinviate Lucca-Vigarano, San Martino-Battipaglia.

Classifica

Venezia 20; Bologna 18; Schio 16; Empoli, Ragusa, Costa Masnaga 12; Geas 10; San Martino di Lupari 8; Campobasso, Broni 6; Sassari 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.