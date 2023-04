Basket femminile: si sono giocate ieri le gare2 dei quarti di playoff di A1 donne.

Basket femminile: la canturina Del Pero si "mangia" Crema e vola in semifinale tricolore

Il basket femminile italiano conosce le semifinaliste scudetto. Già perché ieri sera sono stati definiti gli ultimi verdetti al termine delle gare 2 de quarti di finale. Dopo Schio che aveva già eliminato Campobasso, ieri ha raggiunto l'obiettivo anche la Virtus Bologna che con la cestista canturina Beatrice Del Pero ha eliminato Crema vincendo anche gara 2 in trasferta con il punteggio di 62-75. Per per la guardia brianzola 8 punti in 12 minuti di gioco. Ora in semifinale Bea e Bologna affronteranno con il fattore campo a favore (date da definire) il Geas Sesto San Giovanni che ha eliminato ieri sera Sassari. Nell'altra semifinale invece Venezia a raggiunto Schio grazie al doppio successo contro Ragusa.

Cartellone gara 1 quarti playoff

Martedì 4 aprile Schio-Campobasso 85-55, giovedì 8 ore 20 Bologna-Crema 95-70; venerdì 7 Venezia-Ragusa 69-52, Sassari-Geas Sesto 85-90.

Cartellone gara 2 quarti playoff

Già giocata Campobasso-Schio 67-66, oggi martedì 11 aprile ore 20.30 Ragusa-Venezia 58-71, Geas Sesto-Sassari 83-77; ore 21 Crema-Bologna 62-75,

Cartellone semifinale scudetto date da definire

Virtus Bologna-Geas Sesto, Schio-Venezia.

Cartellone gara 1 playout

Giovedì 6 aprile ore 20.30 Faenza-Valdarno 55-50, Moncalieri-Lucca 80-59.

Cartellone gara 2 playout

Lunedì 10 aprile Lucca-Moncalieri 73-54, Valdarno-Faenza 61-53

Cartellone gara 3 belle playout

Venerdì 14 aprile ore 20-30 Moncalieri-Lucca, Faenza-Valdarno