Basket femminile, la canturina Ilaria Bernardi e l'Italia Under18 si arrendono alla Francia

Basket femminile: si è concluso ieri il Torneo di Nizza per la nazionale giovanile.

Secondo posto al torneo di Nizza per la Nazionale italiana Under 18 di basket femminile tra le cui fila milita anche la cestista di Figino Ilaria Bernardi. Dopo i primi due successi contro Lituania e Lettonia, le azzurrine ieri si sono dovute arrendere nettamente alle padroni di casa della Francia che si sono imposte per 87-50. Oggi l'Italia di coach Giovanni Lucchesi torna in Italia, per riprendere la preparazione verso i campionati Europei di categoria in programma a Creta.

Il tabellino di Italia-Francia 50-87