Basket femminile la canturina Meriem Nasraoui trascina l'Italia al successo contro la Bulgaria

Basket femminile buono l'esordio delle azzurre U20 all'European Challenger.

Basket femminile in campo anche la lariana Sofia Frustaci, oggi secondo impegno contro la Croazia alle 16

Belle notizie per il basket femminile italiano e lariano arrivano da Sofia dove ieri la nazionale azzurra Under20 ha iniziato nel migliore dei modi l'European Challenger. Le azzurre hanno vinto ieri sera la prima gara del girone A battendo le padroni di casa della Bulgaria per 66-46 dopo aver preso in mano da subito la gara e chiuso all'intervallo avanti sul 40-13. In campo anche le due cestiste brianzole Sofia Frustaci autrice di 2 punti e soprattutto la canturina Meriem Nasraoui miglior marcatrice del match con 16 punti. Sofia e Meriem con le altre azzurre tornano in campo già oggi per la seconda partita del girone affrontando ale ore 16 la Croazia che ieri ha perso di misura dalla Germania per 45-47. Nell'altra sfida del girone A il Belgio ha travolto la Lettonia per 99-70.

Il tabellino di Italia-Bulgaria 66-46

Parziali 20-5; 40-13, 57-26

Italia: Orsili 4 (2/4, 0/2), Mazza 5 (1/2, 1/2), Frustaci 2 (1/1, 0/1), Leonardi 6 (2/5, 0/2), D'Angelo 5 (1/2), Pastrello 12 (4/9, 0/1), Grattini 2 (0/1, 0/2), Ronchi 5 (2/3, 0/1), Gatti 1 (0/2), Savatteri 2 (1/5), Nasraoui 16 (7/16), Egwoh 6 (3/8). All. Orlando.

Bulgaria: Angelova 3, Damyanova 3, Georgieva 9, Stoyanovska 12, Veselinova 8, Grigorova, Ivanova M., Ivanova V. 3, Karamfilova 2, Madankova 1, Valtcheva, Vasileva 5. All Kotsev

Il programma del torneo

1° turno girone A

13 luglio

Bulgaria-Italia 46-66

Belgio-Lettonia 99-70

Croazia-Germania 45-47

Classifica: Italia, Belgio, Germania 1-0; Croazia, Lettonia, Bulgaria 0-1.

14 luglio

Ore 16.00 Italia-Croazia

15 luglio

Ore 16.00 Belgio-Italia

16 luglio

Ore 15.00-16.30 Allenamenti

17 luglio

Ore 16.00 Italia-Lettonia

18 luglio

Ore 13.00 Germania-Italia

Le Azzurre

#5 Alessandra Orsili (2001, P/G, Gesam Gas + Luce Lucca)

#6 Federica Mazza (2001, P, O.Me.P.S. Silotrailers Battipaglia)

#7 Sofia Frustaci (2001, G, Limonta Costa Masnaga)

#9 Francesca Leonardi (2002, G, Umana Venezia Mestre)

#10 Francesca Pia D’Angelo (2001, A, Autosped Castelnuovo Scrivia)

#11 Silvia Pastrello (2001, A, Gesam Gas + Luce Lucca)

#13 Chiara Grattini (2001, P, Umana Venezia Mestre)

#14 Sara Ronchi (2003, A, Allianz Sesto S. Giovanni)

#15 Laura Gatti (2001, A, Basket 2000 San Giorgio Mantova)

#16 Lucia Adele Savatteri (2001, C, Surgical Cagliari)

#18 Meriem Nasraoui (2002, A/C, Limonta Costa Masnaga)

#20 Ashley Egwoh (2002, A/C, Cestistica Campobasso)

Allenatore: Sandro Orlando

Assistenti: Monica Stazzonelli, Michele Dall’Ora

Preparatore Fisico: Davide Rocco

Medico: Luigi D'Introno

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Francesco Forestan