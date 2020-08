Basket femminile, la canturina Sara Polato resta a Varese in B

Basket femminile: importante annuncio di mercato per una cestista brianzola.

Basket femminile, la lunga brianzola si conferma punto di forza del roster biancorosso

Un altro nome nostrano avvalora in questi giorni il mercato estivo del basket femminile. La canturina Sara Polato pivot classe 1998 ha deciso di proseguire la sua collaborazione sportiva con la Pallacanestro Femminile 95 Varese anche nella stagione 2020/21. La lunga brianzola di scuola Costamasnaga e che ha giocato in A2 anche a Carugate, infatti vestirà la maglia biancorossa del club varesino per la quarta stagione dopo che nell’ultimo campionato era stata stoppata dall’emergenza coronavirus quando era al primo posto del campionato di serie B lombardo.

Le prime parole di Sara Polato dopo l’annuncio: “Sono molto contenta di poter giocare anche il prossimo anno con la maglia biancorossa di Varese e spero di poter concludere con le mie compagne quanto iniziato e interrotto quest’anno per via del Covid!”

Carica la giocatrice canturina e grande tifosa della Pallacanestro Cantù che però si conferma pedina fondamentale per la Pallacanestro Femminile Varese.