Basket femminile la capolista Villa Guardia va a Ferno

Basket femminile verso il 12° turno di Promozione.

Basket femminile domani l’Ecostore sfiderà la Fernese per allungare la sua fuga

Tutto pronto nel campionato di basket femminile di Promozione per dare il via al 12° turno stagionale. Nel girone C la capolista Ecostore Villa Guardia renderà visita domani sera 1 febbraio alla Fernese già battuta all’andata ma sempre avversaria ostica sul suo campo. Per il team lariano l’occasione per confermare o magari avvalorare la sua fuga solitaria al vertice.

Programma del 12° turno girone C

Sabato 1 febbraio Real Busto-BFM, Fernese-Ecostore (ore 20.45), Samarate-Corbetta, Canegrate-Tradate; domenica 2 Gallarate-Nova.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 20; Gallarate 16; Canegrate, Samarate 14; Nova, Fernese 12; Corbetta 10; Real Busto, BFM 6; Tradate 0.

