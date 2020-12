Basket femminile la comasca Laura Meroni firma con Carugate

Basket femminile colpo di mercato nel campionato di serie A2.

Colpo di mercato che parla lariano nel panorama del basket femminile italiano. Nel campionato di serie A2 infatti torna a giocare una stellina della palla a spicchi nostrana si tratta di Laura Meroni guardia ala classe 1999 di Albavilla, cresciuta con la maglia del Basket Costa Masnaga ma che vanta trascorsi anche a Sanga Milano, Orvieto e Vicenza e che nelle ultime ore è diventata una nuova giocatrice della Blackiron Rentpoint.it Basket Carugate. L’esterna comasca si è già unita al gruppo e sarà a disposizione di coach Luigi Cesari per la trasferta che vedrà Carugate domenica 6 dicembre ospite sul campo della capolista Vicenza, proprio l’ultima squadra dove Laura ha militato prima dello stop forzato dei campionati scorsi a causa del lockdown.

“Non vedevo il campo dallo scorso mese di marzo – dice Laura – anche a causa di un infortunio alla spalla. Ecco perché non nascondo di essere anche molto emozionata. Il parquet mi mancava tantissimo. Ora sono pronta a fare ciò che serve per aiutare Basket Carugate so che ci sono molte aspettative su di me e per questo sono contenta”.