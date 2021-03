Basket femminile la comasca Paola Novati firma il colpo del Sanga Milano

Basket femminile momento magico per alcune cestite lariane in serie A2 rosa.

Basket femminile bene anche la binaghese Valentina Gatti che torna in campo e vince con Castelnuovo

Nel panorama del basket femminile italiano buon momento per alcune cestiste nostrane nel campionato di serie A2 nazionale. Nel girone Nord infatti l’ultimo weekend ha messo in copertina l’impresa del Sanga Milano che, trascinato dalle lariane Paola Novati e Marta Meroni ha battuto l’ex capolista Udine a domicilio per 61-62. Mvp proprio la comasca Novati top scorer con 18 punti e i due liberi della vittoria.

Impresona anche del Carugate delle comasche Chiara Discacciati e Laura Meroni che sta risalendo la classifica ed è andato a vincere sul campo di Ponzano per 62-69. Bene Meroni con 10 punti e Discacciati 9. Derby lariano sotto canestro invece in Castelnuovo Scrivia-Vicenza. Nella squadra di casa è tornata in campo dopo oltre un mese di assenza la binaghese Valentina Gatti che con 12 punti ha propiziato il successo della sua squadra per 68-62 domando il Vicenza della brianzola Angelica Tibè protagonista ancora una volta di un’ottima prova condita da 16 punti. Da segnalare che Valentina Gatti con il suo Castelnuovo Scrivia parteciperà alle Final Eight di Coppa Italia Serie A2 che si giocheranno a Brescia, presso il Centro Sportivo San Filippo, da venerdì 12 a domenica 14 marzo.

Gatti giocherà i quarti di finale venerdì 12 contro San Giovanni Valdarno.

Questo il cartellone completo delle final eight di serie A2

QUARTI DI FINALE – venerdì 12 marzo

QF1 • Delser Crich Udine – La Bottega del Tartufo Umbertide

QF2 • Parking Graf Crema – RMB Brixia Basket

QF3 • Bruschi San Giovanni Valdarno – Autosped Castelnuovo Scrivia

QF4 • E-Work Faenza – Akronos Moncalieri

SEMIFINALI – sabato 13 marzo

Semifinale 1 • Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2 • Vincente QF3 – Vincente QF2

FINALE – domenica 14 marzo

• Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Tutte le partite verranno trasmesse in chiaro su LBF TV (www.lbftv.it)

La classifica del girone Nord di serie A2 femminile

Crema 32; Udine 30; Moncalieri 26; Castelnuovo 24; Alpo, Sanga Milano 22; Vicenza 20; Mantova 18; Sarcedo 16; Bolzano, Ponzano 12; Albino, Carugate 10; San Martino di Lupari 4.

Così il programma del 22° turno stagionale

Sabato 6 marzo Sarcedo-Alpo, Carugate-Moncalieri, Sanga-Crema, San Martino-Udine; Albino-Castelnuovo; domenica 7 Vicenza-Ponzano,; il 14/4 Bolzano-Mantova. Oggi mercoledì 3 marzo il recupero Vicenza-Moncalieri.