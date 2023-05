Basket femminile: si è giocata gara 1 della finale di serie A2 donne.

Basket femminile: la comasca Paola Novati vede vicino lo storico salto in A1 con Milano

Il basket femminile italiano sta vivendo il momento decisivo anche nel campionato di serie A2 dove si stanno per assegnare le due promozioni in A1.

Nel girone Nord si è giocata lunedì sera la gara 1 della finalissima tra il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano e il Basket Costa Masnaga in una location speciale come l'Allianz Cloud di Milano, il celebre Palalido prestato per una notte al basket rosa.

E la risposta è stata davvero speciale con oltre 2000 spettatori accorsi a vedere il primo atto di questa finale per il salto in serie A2 che non ha deluso le attese. In campo ad avvalorare la sfida si è consumato anche un derby tutto lariano con grande protagonista la comasca Paola Novati, ex Comense, che con il suo Sanga ha vinto il primo round di questa finale superando per 74-64 il Costa Masnaga dell'arosiana Angelica Tibè e della brianzola Ilaria Bernardi.

Ora il Sanga avrà il primo match point per festeggiare la storica promozione già domani giovedì 25 maggio sul campo di Costa Masnaga che proverà invece ad impattare la serie e rimandare il verdetto all'eventuale bella in programma domenica 28 a Milano.

Il tabellino di gara 1 di finale serie A2 Nord

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Limonta Costa Masnaga 74 - 64

Parziali 14-11, 32-31, 55-49, 74-64

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 23 (3/11, 4/10), Novati* 13 (3/5, 2/6), Guarneri 6 (3/5 da 2), Beretta 5 (1/2, 1/2), Penz* 8 (1/5, 2/6), Thiam NE, Van Der Keijl* 13 (6/9 da 2), Bonomi 6 (0/1, 2/5), Hatch NE, Madonna*, Serralunga NE, Finessi NE

All. Pinotti.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 11 (2/4, 1/4), Osazuwa 10 (4/6 da 2), Caloro* 3 (0/3, 1/1), Villa E.* 14 (7/12, 0/4), Gorini NE, Razzoli NE, Villarruel, Allievi* 9 (1/5, 0/1), Bernardi 5 (0/1 da 3), Tibè* 8 (3/6 da 2), Brossmann* 4 (2/7, 0/4)- All. Seletti.