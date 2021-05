Basket femminile la comasca Sofia Frustaci vola in A1 e firma con Lucca

Basket femminile tante news “lariane” tra mercato, playoff e playout.

Basket femminile il Sanga Milano di Meroni-Novati-Quaroni sfiderà in finale di A2 il Moncalieri

Ancora tante news che parlano lariano nel panorama del basket femminile nazionale. Dal mercato arriva un nuovo colpo grosso che interessa una cestista emergente nostrana. Si tratta di Sofia Frustaci cresciuta nel Mariano Comense e poi a Costa Masnaga che dopo la bella stagione trascorsa in A2 con la Nico Ponte Buggianese (A2 Sud) dove ha conquistato i playoff, salirà il prossimo anno in A1 approdando a Le Mura Lucca in seguito all’accordo di collaborazione fra le due società toscane definito con il progetto “New Generation”.

Playoff di serie A2: Milano delle tre lariane sfiderà Moncalieri in finale

Intanto si è arrivati all’atto conclusivo dei playoff di serie A2. Nel girone Nord il Ponte Casa d’Aste Milano con le tre comasche Paola Novati, Elena Quaroni e Marta Meroni conosce da ieri sera il nome della sua ultima avversaria : si tratta di Moncalieri che ieri ha battuto in gara 3 l’Alpo ed è approdato alla finalissima che giocherà al meglio delle tre gare con il fattore campo a favore dal prossimo weekend proprio contro Milano delle tre cestiste nostrane.

Playout A2:è salvezza per la marianese Meriem Nasroui con il suo bozano

Belle notizie lariane anche per quanto riguarda i playout di serie A2 femminile. La marianese Meriem Nasraoui infatti ha raggiunto la salvezza con il suo Bolzano vincendo la seriedi playout contro Ponzano per 2-1. La cestista brianzola è stata grande protagonista di questo successo soprattutto in gara 3 dove è stata top scorer.. Gara 1 Ponzano-Bolzano 66-73 (Nasraoui 15 punti), gara 2 Bolzano-Ponzano 61-65 (Nasraoui 7 punti), gara 3 Bolzano-Ponzano 74-58 (Nasraoui 21 punti).