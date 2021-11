Basket femminile la Comense cade ancora e perde il testacoda con Gallarate

pallacanestro minors in rosa

Basket femminile si è completato il 5° turno d'andata del campionato di serie C donne.

Basket femminile Isotec resta prima con Mariano e settimana prossima ci sarà lo scontro diretto per il primato solitario

Si è chiuso ieri il 5° turno d'andata del girone Giallo1 del campionato di serie v di basket femminile lombardo. Nel posticipo di Casnate ieri sera è andato in scena il testacoda tra il fanalino Comense e la prima della classe Isotec Gallarate. Dopo un primo tempo equilibrato le nerostellate lariane hanno gradualmente lasciato spazio alle ospiti che poi sono andate ad imporsi nettamente per 42-76 (parziali 11-18, 22-36, 32-57). Gallarate che aggancia in vetta alla classifica a punteggio pieno il Mariano e venerdì prossimo andrà in scena lo scontro diretto per il primato solitario. Comense invece che resta ultima da sola a quota 0 punti.

Questo il programma del 5° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 12 novembre Nonna Papera Mariano-Basket Como 57-30, Gavirate-Vertematese 61-56, Tradate-Btf Cantù 56-44, sabato 13 ore 20.45 Comense-Gallarate 42-76.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano, Isotec Gallarate 10; Tradate 8; Btf Cantù 4; Basket Como, Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.

Questo il programma del 6° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 19 novembre ore 21.15 Gallarate-Nonna Papera Mariano, ore 21.30 Vertematese-Tradate; sabato 20 ore 2030 Btf Cantù-Comense, ore 21 Basket Como-Gavirate.