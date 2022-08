Basket femminile la figinese Ilaria Bernardi con l'Italia Under18 tra le "magnifiche" otto degli Europei

Basket femminile si sono giocati oggi gli ottavi di finale della rassegna continentale giovanile.

Basket femminile la cestista brianzola ha segnato 7 punti nel successo odierno contro la Lettonia delle azzurre che domani sfideranno la Francia nei quarti

Belle notizie per il basket femminile italiano e lariano arrivano dalla Grecia dove è in corso di svolgimento il campionato europeo Under18. La squadra azzurra di coach Giovanni Lucchesi e in cui gioca anche la cestista di Figino Serenza Ilaria Bernardi ha messo a segno questo pomeriggio una vittoria importante che la lancia tra le magnifiche otto della rassegna continentale giovanile. Le azzurre infatti hanno battuto negli ottavi di finale la Lettonia con il punteggio di 74-64. Bene la brianzola Bernardi partita in quintetto base e autrice di 7 punti (2/4 da 2 e 1/2 da 3) in 26' di gioco. L'Italia e Bernardi torneranno in campo domani, giovedì 11 agosto, alle ore 15.45 quando sfideranno nei quarti di finale l'ancora imbattuta Francia che oggi ha battuto negli ottavi la Svezia con un netto 94-57. In palio domani ci sarà un posto in semifinale.

Questo il tabellino di Italia-Lettonia 74-64 (18-19, 37-35, 58-50. Bernardì 7 pt)

Il programma del girone A

6 agosto

Italia-Spagna 71-72 (Bernardi 5 punti)

Polonia-Turchia 44-52

7 agosto

Italia-Polonia 76-66 (Bernardi 5 punti)

Spagna-Turchia 56-40

8 agosto

Spagna-Polonia 65-37

Italia-Turchia 60-63 (Bernardi 4 punti)

Classifica girone A

Spagna 3-0; Turchia 2-1, Italia 1-2; Polonia 0-3.

10 agosto

Ottavi di finale Italia-Lettonia 74-64 (Bernardi 7 pt)

11 agosto

Quarti di finale ore 15.45 Italia-Francia

13 agosto

Semifinali

14 agosto

Finali

Le Azzurre agli Europei

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Allenatore: Giovanni Lucchesi