Basket femminile: ancora una chiamata in azzurro per la cestista brianzola.

Basket femminile: la figinese Ilaria Bernardi convocata con l'Italia Under18

Arrivano ancora buone nuove per il basket femminile lariano dal fronte nazionali giovanili.

La cestista di Figino Serenza Ilaria Bernardi, punto di forza del Basket Costa Masnaga, è stata infatti convocata per partecipare al prossimo raduno con l'Italia Under18 in vista dell’Europeo di categoria che si disputerà a Konya in Turchia dal primo al 9 luglio.

Il ct Giovanni Lucchesi ha convocato infatti 16 giocatrici per il raduno che inizierà a Montegrotto Terme dall’8 al 28 giugno e che vedrà la brianzola Bernardi e le altre azzurre impegnate anche in 4 amichevoli contro la Slovenia e la Cina Under 19.

Test importanti in vista della rassegna continentale dove l’Italia è stata inserita nel girone A con Lituania, Belgio e Portogallo.

Le 16 azzurre convocate

AGHILARRE BENEDETTA 2005 guardia BASKET ROMA

BENINI NICOLE 2005 ala BASKET ROMA

BERNARDI ILARIA 2005 guardia BASKET COSTA MASNAGA

CAPPELLOTTO ALICE 2005 guardia B.S.L. SAN LAZZARO

CEDOLINI GINEVRA 2005 ala BASKET ROMA

FAN TINI MARTINA 2005 centro BASKET ROMA

FRANCHINI ANITA 2006 ala VENEZIA

GIACCHETTI EMMA 2007guardia MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO

LUCANTONI LAVINIA 2005 guardia BASKET ROMA

LUSSIGNOLI SOPHIA 2005 guardia OROROSA BERGAMO

OSAZUWA CRISTINA 2005 centro BASKET COSTA MASNAGA

PIATTI CATERINA 2006 centro BASKET COSTA MASNAGA

SAMMARTINO LUDOVICA ANGELA DANIELA 2005 ala VIGARANO

TEMPIA VIRGINIA 2005 ala BRESCIA

TOFFOLO FRANCESCA 2005 ala VENEZIA

ZUCCON EMMA 2006 ala VENEZIA

Programma del raduno azzurro

8 giugno 2023

Inizio raduno a Montegrotto Terme PD

17:30/20:00 Allenamento

9 – 14 giugno 2023

Allenamenti

15 giugno 2023

Amichevole ORE 18:00 ITALIA – SLOVENIA

16 giugno 2023

Amichevole ORE 18:00 ITALIA – SLOVENIA

17 – 21 giugno 2023

Allenamenti

22 giugno 2023

Amichevole ORE 18:00 ITALIA – CINA U19

23 giugno 2023

Amichevole ORE 18:00 ITALIA – CINA U19

24 – 28 giugno 2023

Allenamenti

Fine Raduno