Basket femminile: la figinese Ilaria Bernardi convocata con l'Italia Under20 verso gli Europei

C'è anche la cestista di Figino Ilaria Bernardi, classe 2005, nella lista delle convocate per il raduno dell'Italia Under20 dall’11 al 17 giugno a Montecatini Terme in preparazione dei prossimi campionati Europei di categoria.

La convocazione

Una nuova chiamata azzurra quindi per la forte guardia figinese che, dopo l'argento conquistato alle finali nazionali Under19 con Costa Masnaga, vuole vivere un'altra bella avventura con la nazionale giovanile. Con Bernardi al raduno Under20 di Montecatini ci saranno anche le sue compagne di club a Costa Masnaga Beatrice Noemi Caloro, Eleonora Villa e Cristina Osazuwa, riserva a casa invece Caterina Piatti

L'Italia Under20 come detto la prossima estate parteciperà dal 6 al 14 luglio all’Europeo di categoria a Vilnius/Klaipeda in Lituania dove è stata inserita nel girone C con Polonia, Finlandia e Turchia.

Le azzurre Under20 per il raduno

BENEDETTA AGHILARRE 2005 170 G BASKET ROMA

ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE S. MARTINO

ILARIA BERNARDI 2005 178 G BASKET COSTA MASNAGA

BEATRICE NOEMI CALORO 2004 177 G BASKET COSTA MASNAGA

ADELE MARIA CANCELLI 2004 186 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE

SOFIA CEPPELLOTTI 2005 182 A LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE

MARTINAFANTINI 2005 192 C BASKET ROMA

LAVINIA LUCANTONI 2005 178 G BASKET ROMA

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 170 G OROROSA BERGAMO

CRISTINA OSAZUWA 2005 190 C BASKET COSTA MASNAGA

VIRGINIA TEMPIA 2005 182 A FUTUROSA FORNA BASKET TRIESTE

RAMONA TOMASONI 2004 173 G BRIXIA BRESCIA

ELEONORA VILLA 2004 178 G BASKET COSTA MASNAGA

MATILDE VILLA 2004 175 P REYER VENEZIA MESTRE

CARLOTTA ZANARDI 2005 180 P BRIXIA BRESCIA

SARA ZANETTI 2004 185 A RHODIGIUM BASKET

Allenatore: GIUSEPPE PIAZZA

AssistentI: MICHELE DALL’ORA, FRANCESCA DOTTO