Basket femminile la giovane brianzola Meriem Nasraoui sbarca in serie A1 a Broni

Basket femminile la lunga canturina classe 2002 debutta domenica 1 ottobre contro le campionesse d'Italia di Venezia

Colpo di mercato dell'ultima ora per il basket femminile lariano. Ed è un colpo ad effetto visto che arriva proprio alla vigilia del fischio d'inizio del campionato di serie A1 2021/22 che vede una giovane cestista brianzola sbarcare nella massima serie. Stiamo parlando dell’ala grande canturina Meriem Nasraoui classe 2002 che ha firmato in queste ore con la Costruzioni Italia Broni dopo che aveva iniziato la stagione nelle file dell'Alpo Villafranca in serie A2. Un passaggio importante per la giovane brianzola che quindi venerdì 1 ottobre debutterà con la maglia biancoverde del Broni che aprirà il massimo campionato italiano niente meno che contro le tricolori dell'Umana Reyer Venezia. Un debutto davvero speciale per Meriem che ricordiamo è cresciuta cestisticamente nel Mariano Comense prima di passare a Costa Masnaga, dove nella stagione 2017/18 ha vinto i due scudetti giovanili under 18 e under 16. Poi Nasaroaui ha vestito le maglie del Bull Basket Latina in serie B quindi per due annate quella dell’Alperia Bolzano in serie A2, Senza dimenticare il suo trascorso ricco di soddisfazioni con le nazionali giovanili italiane con cui ha vinto l'oro ai campionati europei Under18 ed è stata anche campionessa europea con l’Italia under 16. Quest'estate invece ha partecipato da protagonista all’European Challenger Fiba di Sofia, con la nazionale italiana Under20 e poi ai campionati Mondiali Under19 in Ungheria ad agosto. Ora per Meriem si aprono le porte della massima serie con la casacca di Broni. Da segnalare che Nasraoui sfiderà la sua ex squadra di Costa in casa nel 13° turno d'andata il 2 gennaio mentre tornerà a Costa Masnaga da avversaria il 6 aprile 2022.

Questo il calendario del 1° turno di Serie A1 femminile

Venerdì 1 ottobre ore 17 Venezia-Broni, Virtus Bologna-San Martino di Lupari; sabato 2 ore 15.45 Sassari-Limonta Costa, Campobasso-Empoli; domenica 3 Ragusa Geas Sesto, Schio-Lucca, Moncalieri-Faenza.