Basket femminile la lariana Laura Spreafico torna a vestire l'azzurro Italia

Basket femminile belle notizie sul fronte nazionale per la cestista di Asso.

Basket femminile l'ex ala della Comense è stata convocata per il raduno a Cividale in programma da sabato 11 giugno

Belle notizie tinte d'azzurro per il basket femminile nostrano. La cestista di Asso Laura Spreafico torna infatti a vestire l'azzurro della nazionale italiana. "Sprea" è tra le convocate dal ct Lino Lardo per il raduno che scatterà domani sabato 11 giugno a Cividale per preparare il torneo “Città di Cividale del Friuli” che le azzurre giocheranno nella città friulana il 17 con la Slovenia e il 19 con la Spagna. Una convocazione che l'ex cestista della Comense ha meritato dopo la splendida stagione vissuta con la maglia del Costa Masnaga. Ricordiamo che da pochi giorni Spreafico ha decino che nella prossima stagione giocherà in Spagna.

Tutte le partite della nazionale italian femminile si disputeranno alle ore 19.00 e saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch della FIP a questo link: twitch.tv/italbasketofficial

LE AZZURRE CONVOCATE

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Wuber Schio)

#1 Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna)

#3 Laura Spreafico (1991, 1.82, G-A, Costa Masnaga)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

#7 Alessandra Orsili (2001, 1.75, P, Ensino Lugo - Spagna)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

#11 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Geas Sesto San Giovanni)

#14 Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

#15 Maria Miccoli (1995, 1.82, C, Gesam Gas+Luce Lucca)

#19 Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublino - Polonia)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Umana Reyer Venezia)

#41 Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

#55 Elisa Policari (1997, 1.81, P, E-Work Faenza)

#77 Martina Kacerik (1996, 1.84, G, Passalacqua Ragusa)

LO STAFF AZZURRO

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti Allenatori: Massimo Romano, Cinzia Zanotti

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedici: Roberto Fabbrini

Fisioterapisti: Giampaolo Cau, Davide Pacor

Team Manager: Marco Gatta

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai materiali: Francesco Forestan

IL PROGRAMMA AZZURRO

11 giugno

Ore 13.00 Arrivo convocate entro le 13:00 c/o Hotel La Locanda “Al Castello” (Via del Castello 12, Cividale del Friuli)

Ore 15.30 Conferenza stampa c/o Castello

Ore 18.00-21.00 Allenamento PalaGesteco

12-13-14 giugno

Palasport Martiri della Libertà, via Udine

Ore 10.30-12:30 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

15 giugno

PalaGesteco

Ore 10.30-12:30 Allenamento

Ore 18.00-21.00 Allenamento

16 giugno

PalaGesteco

Ore 10.30-12:30 Allenamento

Ore 17.00-20.00 Allenamento

17 giugno

PalaGesteco

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19:00 Italia-Slovenia

18 giugno

Ore 19:00 Spagna-Slovenia

19 giugno

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19:00 Italia-Spagna

Ore 21.00 Fine raduno