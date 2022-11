Basket femminile: tornano le qualificazioni europee per la nazionale nostrana.

Basket femminile: la lariana Spreafico veste l'azzurro Italia stasera contro la Svizzera

Serata importante per il basket femminile italiano perché alle ore 19 al PalaBarbuto di Napoli scende in campo la nazionale maggiore azzurra nella prima delle due gare ravvicinate valide per la seconda finestra di EuroBasket Women 2023 Qualifiers. Tra le 12 azzurre che stasera sfideranno la Svizzera figura anche la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico. Tra le riserve a disposizione anche la guardia di Cantù Beatrice Del Pero. L'Italia dopo la gara odierna con le rossocrociate elvetiche tornerà in campo domenica 27 sempre a Napoli contro la Slovacchia (ore 19), nella sfida che con ogni probabilità deciderà la prima classificata del girone H. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta da Sky Sport.

Le formazioni di questa sera

ITALIA

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Famila Schio)

#5 Debora Carangelo (1992, 1.69, P, Dinamo Lab Sassari)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Segafredo Zanetti Bologna)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni)

#19 Martina Fassina (1999, 1.82, G, Umana Reyer Venezia)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Segafredo Zanetti Bologna)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.82, A, Germina Bizkaia - Spagna)

#30 Beatrice Attura (1994, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa)

#31 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

Coach: Lino Lardo

Assistenti: Massimo Romano, Cinzia Zanotti

SVIZZERA

#2 Laure Margot (1999, 1.73, G, Nyon)

#4 Nadia Constantin (1997, 1.70, G, Portes du Soleil BBC Troistorrents)

#5 Eva Ruga (1998, 1.80, G, Nyon)

#8 Camila Martinez (2001, 1.84, G, Picken Claret Valencia - LF Challenge Spain)

#10 Méline Franchina (1998, 1.85, A, Nyon)

#12 Bilge Topaloglu (1998, 1.93, C, Hélios VS Basket)

#13 Léa Favre (1997, 1.83, A, Eigner Angels Noerdlingen - DBBL Germany)

#17 Flora Stoianov (2002, 1.90, C, BCF Elfic Friburgo

#19 Elea Jacquot (2001, 1.82, A, BCF Elfic Friburgo)

#21 Lin Schwarz (2003, 1.86, A, Ladies Liège Panthers - Belgio)

#24 Evita Herminjard (1998, 1.72, A, Champagne Basket Féminin)

#25 Nancy Fora (1997, 1.76, P, BCF Elfic Friburgo)

Coach: Domenico Marcario

Assistente: Katia Clement

Arbitri: Ozlem Yalma (Turchia), Cisil Gungor (Turchia), Anastasia Tsaakiraki (Grecia)

Programma azzurro

24 novembre

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.00 Italia-Svizzera

25 novembre

Ore 17.00-19.30 Allenamento

26 novembre

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19.30 Allenamento

27 novembre

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.00 Italia-Slovacchia

Fine raduno

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

Classifica: Italia 2-0, Slovacchia, Svizzera 1-1; Lussemburgo 0-2

24 novembre 2022

Italia-Svizzera; Lussemburgo-Slovacchia

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia; Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo