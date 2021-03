Basket femminile la Limonta aggancia San Martino a quota 22 punti

Basket femminile i risultati del 20° turno del massimo campionato di A1 donne.

Basket femminile Costa Masnaga tornerà in campo domenica 21 marzo quando ospiterà la quotata Ragusa

Il 20° turno del massimo campionato di basket femminile ha sorriso alla Limonta Costa Masnaga che dopo il successo ottenuto a Sassari ha potuto agganciare al settimo posto San Matrino di Lupari che ieri ha perso a Schio. Un passo avanti importante per le pantere biancorosse di coach Paolo Seletti verso i playoff anche se ieri ha vinto anche Campobasso che ha domato il Geas Sesto. Ora per la Limonta Costa si apre una settimana di preparazione in vista della delicata sfida casalinga in programma domenica 21 marzo tra le mura amiche alle ore 15 quando sarà ospite la quotata Ragusa terza forza del campionato.

Il cartellone del 20° turno del campionato di A1

Sabato 13 marzo Sassari-Costa 73-78, Vigarano-Empoli 64-71; domenica 14 Schio-San Martino di Lupari 72-46, Campobasso-Geas Sesto 66-63, Broni-Lucca 76-60, Battipaglia-Bologna 62-96; 31/3 Ragusa-Venezia.

Classifica aggiornata di A1 donne

Umana Reyer Venezia 40, Famila Wuber Schio 40, Passalacqua Ragusa** 32, Virtus Segafredo Bologna 32, Allianz Geas Sesto San Giovanni 28, USE Scotti Rosa Empoli* 26, Fila San Martino di Lupari 22, Limonta Costa Masnaga 22, La Molisana Magnolia Campobasso 18, PF Broni 93** 12, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca* 10, Dinamo Sassari 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia* 6, Dondi Multistore Vigarano* 2

*una partita in meno

Il cartellone del 21° turno del campionato di A1

Sabato 20 marzo Bologna-Broni; domenica 21 ore 15 Costa Masnaga-Ragusa, Empoli-Sassari, Lucca-Battipaglia, San Martino-Campobasso, Geas Sesto-Schio; lunedì 22 Venezia-Vigarano.