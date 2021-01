Basket femminile la Limonta attende la sfida casalinga di domani contro San Martino

Basket femminile vigilia del 17° turno stagionale di serie A1 donne.

Basket femminile da lunedì 25 torneranno ad allenarsi anche tutte le squadre di Costa Masnaga con i nuovi protocolli Fip

E’ gia vigilia del 17° turno stagionale nel massimo campionato di basket femminile italiano. Dopo che ieri si sono disputati i due recuperi che hanno salutato i preziosi successi casalinghi di Geas e Lucca, domani tornerà in campo anche la Limonta Costa Masnaga che ospiterà alle ore 18 lo scontro diretto con San Martino di Lupari che la precede di sole due lunghezze in classifica. Atteso il debutto in biancorosso del neoacquisto l’assese Laura Spreafico. Da segnalare anche che dopo la pubblicazione dei nuovi protocolli federali la società di Costa Masnaga da lunedì 25 gennaio ricomincerà a far allenare in palestra anche le altre squadre oltre alla serie A1, dall’Unde13 all’under16 Elite così come nel settore maschile fino alla serie D.

I due recuperi in programma giovedì 21 gennaio

Ore 16 Allianz Geas Sesto San Giovanni -Passalacqua Ragusa 76-75, Gesam Gas E Luce Lucca-PF Broni 95-45.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 32, Schio*, Bologna 26; Ragusa* 24, Geas Sest0 20; Empoli *, San Martino di Lupari 16; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso**, Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).

Il cartellone del 17° turno, 4° di ritorno di A1

Sabato 23 gennaio ore 18 Costa Masnaga-San Martino di Lupari, Virtus Bologna-Sassari; domenica 24 Ragusa-Lucca, Campobasso-Empoli, Geas-Battipaglia: martedì 25 Schio-Vigarano, Broni-Venezia.