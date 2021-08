Basket femminile la Limonta con tante lariane in campo debutta il 2 ottobre a Sassari

Basket femminile diramato il calendario del campionato di serie A1 2021/22.

Basket femminile il 21 novembre la canturina Del pero con Schio tornerà a Costa da avversaria

La Lega italiana di basket femminile ha diramato i calendari ufficiali del campionato di serie A1 donne per la stagione 2021 che vedrà al via anche quest'anno con la maglia della Limonta Costa Masnaga tante cestiste lariane tra cui l'esperta assese Laura Spreafico ma anche la canturina Beatrice Del Pero passata in estate alla pluridecorata Famila Schio. Sarà proprio Costa ad aprire la stagione sabato 2 ottobre con la trasferta a Sassari. Primo derby lombardo al 4° turno il 24 ottobre Sesto-Costa mentre la canturina Del Pero ritroverà la Limonta domenica 21 novembre quando tornerà da avversaria a Costa in quello che fu fino alla scorsa stagione il suo campo da capitana.

Il calendario completo della regular season 2021/22 di Costa Masnaga

1° turno Sassari-Costa andata sabato 2/10, ritorno giovedì 6/01

2° turno Costa-Campobasso andata domenica 10/10, ritorno domenica 9/01

3° turno Ragusa-Costa andata domenica 17/10, ritorno domenica 16/01

4° turno Geas Sesto-Costa andata domenica 24/10, ritorno domenica 23/01

5° turno Costa-Faenza andata domenica 31/10, ritorno sabato 29/01

6° turno Moncalieri- Costa andata sabato 6/11, ritorno sabato 5/02

7° turno Costa-Schio andata domenica 21/11, ritorno domenica 20/02

8° turno Lucca- Costa andata domenica 28/11, ritorno domenica 27/02

9° turno Costa-Venezia andata domenica 5/12, ritorno domenica 6/03

10° turno Costa-San Martino di Lupari andata domenica 12/12, ritorno domenica 13/03

11° turno Empoli-Costa andata domenica 19/12, ritorno domenica 20/03

12° turno Costa-Virtus Bologna andata domenica 26/12, ritorno sabato 2/04

13° turno Broni-Costa andata domenica 2/01, ritorno mercoledì 6/04