Basket femminile la Limonta Costa batte inrimonta Empoli e l’aggancia

Basket femminile si è aperto ieri il 5° turno del campionato di serie A1

Basket femminile l’assese Laura Spreafico e la sua Lucca affondate da Venezia

Il 5° turno d’andata del campionato di serie a1 di basket femminile si è aperto ieri a ha sorriso alla Limonta Costa Masnaga. Il team biancorosso trascinato dalla capitana canturina Beatrice Del Pero ha vinto in rimonta contro Empoli agganciandola a quota 4 punti. Sugli scudi la baby Matilde Villa top scorer con 21 punti ma anche Bea Del Pero. Niente da fare invece per l’assese Laura Spreafico che con la sua Lucca ha perso in casa contro Venezia. Per l’erbese ex Comense 7 punti in 30′ di gioco.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga – USE Scotti Rosa Empoli 77-69 (16-21; 36-36; 50-61)



Limonta Costa Masnaga: Matilde Villa 21, Osazuwa, Del Pero 14, Jablonowski 11, Spinelli 12, Allievi 2, Labanca ne, Toffali 2, N’Guessan 2, Nunn 15. All: Seletti

USE Scotti Rosa Empoli: Smalls 16, Ruffini ne, Premasunac 14, Lucchesini, Chagas 9, Baldelli 8, Ravelli 7, Manetti, Narviciute 2, Mathias 15. All: Cioni

Programma 5° turno d’andata serie A1 fonne



Oggi sabato 24 ottobre ore 20 Limonta Costa Masnaga-Empoli 77-69, ore 20.30 Lucca-Venezia 52-74, Broni-Schio 44-67, Bologna-San Martino 75-73, Geas-Sassari 67-76; domenica 25 Campobasso-Battipaglia; Ragusa-Vigarano rinviata

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Bologna, Venezia 10; Geas, Ragusa 6; Broni, Empoli, San Martino di Lupari, Limonta Costa Masnaga, Sassari 4; Lucca, Campobasso 2; Vigarano, Battipaglia 0.