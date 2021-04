Basket femminile la Limonta Costa chiude la regular season sabato sera a Broni

Basket femminile ultima partita di stagione regolare per il campionato di A1 donne.

Basket femminile Sfida speciale per l’assese Laura Spreafico che sarà un’attesa ex di turno

Il massimo campionato di basket femminile italiano è arrivato all’ultima giornata di regular season. sabato 10 aprile infatti va inscena il 26° turno stagionale anche se in prgramma ci sono solo quattro partite alle ore 20.30 mentre sono state rinviate Dondi Multistore Vigarano-Fila San Martino di Lupari, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia-Passalacqua Ragusa ed è già stata disputata Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia, con vittoria delle venete per 68-82. Vigilia di ultima partita regolare anche per la Limonta Costa Masnaga che sabato sera sarà ospite del Broni, in lotta per la decima piazza ma fuori dai playoff. Una trasferta da vivere con serenità per le costine avendo già in tasca il pass storico per i playoff. Partita speciale per l’assese Laura Spreafico che torna a Broni da avversaria e da ex. Ricordiamo che al termine delle partite disputate sabato si procederà al congelamento della classifica, che seguirà il criterio del quoziente tra vittorie e partite disputate. Inoltre Vigarano ha annunciato di ritirare la squadra dal campionato.

Il cartellone del 26° turno, ultimo di regular season, del campionato di A1

Sabato 10 aprile ore 20.30 Broni-Limonta Costa, Schio-Sassari, Campobasso-Lucca, Empoli-Geas, rinviate Vigarano-San Martino di Lupari, Battipaglia-Ragusa; già giocata Bologna-Venezia 68-82.

Classifica aggiornata del campionato di A1

Umana Reyer Venezia 48, Famila Wuber Schio 46, Passalacqua Ragusa* 38, Virtus Segafredo Bologna*** 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 32, USE Scotti Rosa Empoli* 30, Fila San Martino di Lupari* 26, Limonta Costa Masnaga 24, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 14, PF Broni 93 14, Dinamo Sassari* 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia** 6, Dondi Multistore Vigarano* 4

*una partita in meno