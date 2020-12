Basket femminile la Limonta Costa ospita il derby con Broni

Basket femminile oggi si gioca nel ampionato di serie A1 donne.

Basket femminile dopo quattro anni torna Giulia Rulli da grande ex biancorossa

Mercoledì in campo per alcue squadre del massimo campionato italiano di basket femminile. Oggi infatti si recupera la gara del 7° turno Ragusa-San Martino e Vigarano-Geas ma si anticipa anche il 13° turno ultimo d’andata a Costa Masnaga dove alle ore 21 la sorprendente Limonta ospita il derby con Broni. Per il team di coach Paolo Seletti reduce dalla sua sesta vittoria stagionale, l’occasione per migliorare ancora di più una classifica già molto buona. In grande forma la capitana cantutina Beatrice Del Pero mentre dall’altra parte c’è il ritorno da ex di Giulia Rulli che per 4 anni ha vestito la maglia di Costa scrivendo pagine indimenticabili.

La partita sarà trasmessa in streaming, solo per gli abbonati, sulla piattaforma di LBFTV: palla a due alle ore 21.

Programma di oggi

Ore 17.30 Ragusa-San Martino di Lupari, ore 19.30 Vigarano-Geas, ore 21 Broni-Costa Mansaga.

Classifica

Venezia 22; Bologna 20; Schio 16; Ragusa 14; Costa Masnaga, Empoli 12; Geas 10; San Martino di Lupari 8; Campobasso, Broni 6; Sassari 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 12° turno di A1

Sabato 19 dicembre ore 18 Schio-Costa, Bologna-Lucca, Vigarano-Sassari; domenica 20 Broni-Geas, Campobasso-Ragusa, Empoli-San Martino; 07/01 Battipaglia-Venezia.