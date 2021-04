Basket femminile, la Limonta Costa perde ma mette paura alla corazzata Schio

Basket femminile chiuso il 25° penultimo turno regolare di serie A1 donne.

Basket femminile il team della capitana canturina Beatrice Del Pero giocherà l’ultima gara regolare sabato 10 con Broni

Si è completato il 25° turno penultimo di regular season del massimo campionato di basket femminile italiano. Giochi quasi fatti ormai quando mancano 40′ alla fine della stagione regolare con la Limonta Costa Masnaga che già qualificata per i playoff sabato scorso ha messo paura alla corazzata Famila Schio giocando una grande partita rimasta a lungo in equilibrio. Solo nell’ultimo quarto infatti le campionesse d’Italia venete hanno piazzato il break vincente che ha domato le pantere di capitan Beatrice Del Pero. Ora Costa attende l’ultimo impegno regolare in programma sabato 10 aprile sul campo di Broni.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga – Famila Wuber Schio 52 – 61

Parziali 18-16, 34-34, 46-49, 52-61

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 8 (2/5, 1/7), E. Villa NE, M. Villa* 10 (3/9, 1/3), Osazuwa 2 (1/1 da 2), Caloro NE, Del Pero* 7 (1/4, 1/4), Jablonowski* 10 (3/5, 0/2), Spinelli 7 (3/3, 0/1), Allievi, Bernardi NE, Toffali, Nunn* 8 (2/7 da 2). All. Seletti.

FAMILA WUBER SCHIO: Keys 2 (1/2, 0/1), Viviani NE, Cinili* 3 (0/3, 1/7), Gruda* 12 (5/13 da 2), De Pretto 2 (1/2, 0/2), Crippa* 8 (2/3, 1/4), Andre’ 21 (10/10 da 2), Dotto* 3 (0/6, 1/5), Trimboli, Harmon* 10 (4/8, 0/1). All. Vincent

Il cartellone del 25° turno del campionato di A1

Sabato 3 aprile Passalacqua Ragusa – La Molisana Magnolia Campobasso 71 – 60, Allianz Geas Sesto San Giovanni – PF Broni 86 – 59, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca – Virtus Segafredo Bologna 66 – 75, Limonta Costa Masnaga – Famila Wuber Schio 52 – 61.

Rinviate Fila San Martino di Lupari – USE Scotti Rosa Empoli, Dinamo Sassari – Dondi Multistore Vigarano, Umana Reyer Venezia – O.ME.P.S. BricUp Battipaglia.

Classifica aggiornata del campionato di A1

Umana Reyer Venezia 48, Famila Wuber Schio 46, Passalacqua Ragusa* 38, Virtus Segafredo Bologna*** 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 32, USE Scotti Rosa Empoli* 30, Fila San Martino di Lupari* 26, Limonta Costa Masnaga 24, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 14, PF Broni 93 14, Dinamo Sassari* 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia** 6, Dondi Multistore Vigarano* 4

*una partita in meno

Il cartellone del 26° turno, ultimo di regular season, del campionato di A1

Sabato 10 aprile ore 20.30 Broni-Limonta Costa, Schio-Sassari, Campobasso-Lucca, Empoli-Geas, Vigarano-San Martino di Lupari, Battipaglia-Ragusa; già giocata Bologna-Venezia 68-82.