Basket femminile la Limonta Costa sbanca Campobasso e si qualifica per i playoff

Basket femminile weekend importante per il massimo campionato italiano di A1 donne.

Basket femminile protagoniste del colpo delle pantere l’assese Laura Spreafico e la canturina Beatrice Del Pero

Doveva essere un turno importante il 24° stagionale nel massimo campionato italiano di basket femminile e lo è stato soprattutto per la Limonta Costa Masnaga che, trascinata dall’assese Laura Spreafico e dalla canturina Beatrice Del Pero ha espugnato ieri il parquet di Campobasso vincendo il delicato scontro diretto e staccando così matematicamente la qualificazione ai playoff con due turni di anticipo. Sugli scudi proprio le due cestiste brianzole che hanno guidato le costine all’allungo decisivo. Per la Limonta si tratta di un traguardo storico. Costa tornerà in campo per il penultimo turno regolare sabato 3 aprile in casa contro la Famila Schio (ore 18).

Il tabellino di La Molisana Magnolia Campobasso – Limonta Costa Masnaga 52 – 73

Parziali 11-17, 19-32, 39-57, 52-73

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole 2 (1/1 da 2), Marangoni 7 (2/3, 1/3), Gorini* 9 (3/3, 1/6), Tikvic NE, Bonasia* 9 (0/7, 3/6), Wojta* 8 (3/7, 0/1), Quinonez Mina, Bove* 5 (1/3, 1/2), Amatori, Egwoh, Falbo, Ostarello* 12 (6/6, 0/1). All. Sabatelli.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 13 (0/1, 3/9), Villa* 10 (4/7 da 2), Osazuwa 5 (2/4 da 2), Del Pero* 9 (3/6, 1/5), Jablonowski* 7 (2/3, 1/2), Spinelli 7 (2/8 da 2), Allievi 9 (4/4 da 2), Toffali 2 (1/3, 0/1), N’Guessan, Nunn* 11 (4/7 da 2). All. Seletti.

Il cartellone del 24° turno del campionato di A1

Sabato 27 marzo Vigarano-Lucca 68-66, Schio-Ragusa 66-60; domenica 28 ore 16 Campobasso-Costa Masnaga 52-73, Broni-Sassari 68-65, Battipaglia-San Martino 59-85, Empoli-Venezia 58-74; oggi lunedì 29 Bologna-Geas.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia 46, Famila Wuber Schio 44, Passalacqua Ragusa** 36, Virtus Segafredo Bologna 34, USE Scotti Rosa Empoli 30, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 28, Fila San Martino di Lupari 26, Limonta Costa Masnaga 24, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 14, PF Broni 93 14, Dinamo Sassari 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia* 6, Dondi Multistore Vigarano 4

*una partita in meno

Il cartellone del 25° turno del campionato di A1

Sabato 3 aprile ore 18 Limonta Costa-Schio, Sassari-Vigarano, Ragusa-Campobasso, Geas -Broni, San Martino di Lupari-Empoli, Lucca-Bologna, Venezia-Battipaglia.