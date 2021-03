Basket femminile la Limonta Costa stasera sfida Schio nei quarti di Coppa Italia

Basket femminile si aprono oggi a Bologna le Techfind Final Eight di Serie A1 donne.

Basket femminile prima volta assoluta per il team biancorosso capitanato dalla canturina Beatrice Del Pero

Tutto è pronto, o quasi, a Bologna per uno dei grandi eventi del basket femminile italiano, le Techfind Final Eight di Coppa Italia Serie A1 che da oggi da giovedì 4 e fino a lunedì 8 marzo si svolgeranno alla Virtus Segafredo Arena dove verrà assegnato l’ambito trofeo. A contenderselo le migliori 8 formazioni del campionato anche se all’ultima ora ha dovuto rinunciare il Geas Sesto stoppato da un caso di positività all’interno del gruppo squadra. Non si sa se al suo posto parteciperà un’altra squadra che dovrebbe giocare domani nei quarti contro le padrone di casa della Virtus Bologna. Chi scende in campo sicuramente oggi è la matricola Limonta Costa Masnaga con tante cestiste brianzole in rosa dalla capitana canturina Beatrice Del Pero all’assese Laura Spreafico. Per la Limonta è la prima partecipazione in assoluto alle finali di Coppa Italia di A1 e oggi si misurerà con una delle grandi favorite per il titolo la Famila Schio di coach Pierre Vincent.

Palla a due alle ore 20 con il tecnico biancorosso Paolo Seletti che presenta così la gara.

“Arriviamo alle Final Eight con molta curiosità, siamo quasi tutti esordienti in questa manifestazione e vogliamo prima di tutto sapere cos’è. Sembriamo un po’ “imbucati” alla festa, ma lo siamo con merito. Ci avvicineremo a questa festa con lo spirito con cui affrontiamo questo campionato ogni settimana: non succede, ma se succede…Quindi, proviamo a guadagnarci questo “se succede”.

In precedenza la kermesse sarà inaugurata dal primo quarto di finale alle ore 16.30 Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari. Domani invece gli altri due quarti, domenica 7 le due semifinali e lunedì 8 marzo in occasione della festa delle donne, l’attesa finalissima che assegnerà il trofeo 2021.

Il programma completo delle finali di Coppa Italia



Giovedì 4 marzo Quarti di finale



QF1: Ore 16:30 • Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari

QF2: Ore 20:00 • Famila Wuber Schio – Limonta Costa Masnaga

Venerdì 5 marzo Quarti di finale



QF3: Ore 16:30 • Passalacqua Ragusa – Use Rosa Scotti Empoli

QF4: Ore 20:00 • Virtus Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto San Giovanni