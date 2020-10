Basket femminile la Limonta Costa trova il primo successo contro la Lucca di Spreafico

Basket femminile primi due anticipi del 3° turno di serie A1 donne

Gli anticipi del 3° turno del campionato di Basket femminile di serie A1 premiano la Limonta Costa Masnaga che trova il suo primo successo stagionale battendo in volata la Lucca dell’assese Laura Spreafico per 84-71. Primi punti per le costine che prima devono rincorrere le toscane e poi nel finale piazzano un parziale di 26-14 che risulterà decisivo. Prossimo turno domenica 18 ottobre Costa Masnaga cercherà il bis sul campo del San Martino di Lupari mentre Lucca ospiterà Ragusa.

Il tabellino di Costa-Lucca 84-71 (19-27, 43-43, 58-57, E. Villa, M. Villa 14, Osazuwa 2, Caloro, Del Pero, Jablonowski 7, Spinelli 13, Allievi 4, Labanca, N’Guessam 13, Kovatch 24, Nunn 7. All. Seletti)

Questo il cartellone del 3° turno

Sabato 10 ore 21 Costa Masnaga-Lucca 84-71, Bologna-Vigarano 95-58; domenica 11 Geas Sesto- San Martino, Broni-Battipaglia, Campobasso-Venezia, Schio-Empoli, Ragusa-Sassari.

Classifica

Bologna 6; Schio, Venezia 4; Lucca, Ragusa, Sassari, Broni, San Martino, Empoli, Geas, Campobasso; Costa Masnaga 2; Battipaglia, Vigarano 0.